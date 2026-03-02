JazzMi amplia il cartellone con Gregory Porter

Gregory Porter, una delle voci più autorevoli e amate del jazz contemporaneo, torna in Italia per un appuntamento straordinario.

L’artista statunitense si esibirà il 3 novembre all’Alcatraz di Milano per JAZZMI, dopo aver preso parte alla sua prima edizione, portando sul palco tutta l’eleganza, il calore e la profondità che hanno reso il suo stile inconfondibile.

Vincitore di due Grammy Awards, Gregory Porter ha conquistato il pubblico internazionale grazie a una voce intensa e avvolgente, capace di fondere jazz, soul e gospel in un linguaggio musicale autentico e senza tempo.

I suoi concerti sono vere e proprie esperienze emotive, in cui tecnica impeccabile e straordinaria sensibilità interpretativa si trasformano in un dialogo diretto e sincero con il pubblico.

Il concerto del 3 novembre all’Alcatraz di Milano si preannuncia come un evento di grande intensità e condivisione, capace di confermare ancora una volta Gregory Porter come una presenza imprescindibile nel panorama musicale internazionale.

Aggiornamenti e informazioni sui biglietti: jazzmi.it

