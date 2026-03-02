11.4 C
Beastie Boys: “To The 5 Borughs”, edizione limitata

Il 17 aprile 2026, l’album To the 5 Boroughs dei Beastie Boys, disco di platino, sarà reso disponibile in edizione limitata in 2 box da 3 LP e 2CD con 11 tracce bonus, inclusi remix e B-side.

Il formato in 3LP sarà stampato su vinile da 180 grammi con una tripla copertina pieghevole, elementi a scomparsa e una litografia della mappa della metropolitana, il tutto all’interno di una custodia rigida.

La versione in 2CD sarà contenuta all’interno di
un digipack morbido.

Questa è inoltre la prima volta che l’edizione digitale deluxe 2019 sarà disponibile in
formato fisico e può essere preordinata QUI.

