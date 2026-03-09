Uno spettacolo al debutto assoluto che attraversa i generi e le emozioni, muovendosi tra commedia brillante, opera barocca e dramma moderno. INUTILI – Tragicomico addio all’opera lirica, scritto e diretto da Luigi Orfeo, va in scena il 13 e 14 marzo alle ore 21, portando sul palco una riflessione potente e visionaria sul senso del teatro nei tempi di crisi.

La vicenda si apre durante una serata di gala in un teatro di provincia: si canta l’opera, con ensemble musicale e interpreti di rilievo. Ma fuori c’è la guerra, e ciò che sembrava un rito celebrativo si trasforma in un ultimo, struggente addio. Al buio delle candele si consuma un commiato tragicomico, come tutti gli addii consapevoli di esserlo.

All’improvviso, l’incanto: il sogno di rifugiarsi nel teatro come in un bunker antiatomico e, nell’attesa della pace, rappresentare tutte le opere del repertorio. Un’illusione poetica che si infrange contro la realtà: il teatro è dichiarato “inutile”, da sgomberare immediatamente.

È davvero inutile il teatro? È inutile l’arte nelle emergenze, nelle crisi, nelle guerre? O forse proprio allora diventa necessaria?

In scena tre personaggi emblematici: un esperto d’opera senza cellulare; una cantante lirica dall’indole clownesca; un pianista a cui in Russia hanno mozzato la lingua.

Protagonista è Silvia Laniado, interprete capace di fondere registri opposti con straordinario virtuosismo, passando dal grottesco al lirico, cantando “La Traviata” con intensità da soprano e affrontando “Pagliacci” con spirito buffonesco.

Accanto a lei Riccardo D’Angelo, pianista di grande sensibilità musicale e presenza scenica. Completa il trio Luigi Orfeo, autore e regista dello spettacolo, che intreccia parola, musica e azione in un racconto che alterna ironia e struggimento.

Al termine di ogni spettacolo, come da tradizione per il teatro Casa Fools sarà possibile fermarsi a discutere con gli artisti sui temi dello spettacolo, sulla crisi degli spazi di espressione in città e delle forme culturali, tra cui il teatro, che in questo momento storico sono messe fortemente in discussione.

INUTILI

Tragicomico addio all’opera lirica



13 – 14 marzo ore 21

(con replica extra il 14 alle 19)

Casa Fools | Teatro Vanchiglia, via Bava 39

Info: www.casafools.it – tel. 3923406259

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia