Trentadue coppie formate da un uomo e una donna, rigorosamente non sposati tra loro, pronte a sfidarsi a colpi di bocce.

È questa la formula originale che caratterizza anche quest’anno il tradizionale torneo organizzato dal Milan Club Busto Garolfo, in memoria di Antonio Raimondi, uno dei soci fondatori del club bustese.

Un appuntamento che affonda le radici nella storia del Milan Club Busto Garolfo, associazione fondata nel 1964 e da allora attiva non solo nella promozione della passione rossonera, ma anche nella vita sociale del paese.

«E’ il quarto torneo dedicato a mio padre, ma il ventiquattresimo che organizziamo», spiega Gianni Raimondi, figlio di Antonio e attuale presidente del Milan Club di Busto Garolfo, associazione che è stata recentemente insignita di una onorificenza civile per l’attività svolta a favore della comunità dal Comune di Busto Garolfo e che viene sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per la sua attività che svolge a favore della comunità.

Saranno dunque 64 i partecipanti che scenderanno in campo al Bocciodromo di Busto Garolfo, in via Don Savio, per una competizione che mescola divertimento, spirito di amicizia e sana rivalità.

Le coppie sono state formate a sorteggio proprio per favorire la socialità e creare nuove conoscenze, evitando che a giocare insieme siano marito e moglie. Un dettaglio che rende il torneo ancora più curioso e coinvolgente, trasformando le partite in un’occasione di incontro tra persone che spesso non si conoscono e che finiscono per fare squadra per tutta la durata della gara.

Il torneo entrerà nel vivo nelle serate di martedì 10, giovedì 12 e venerdì 13 marzo, con l’inizio delle batterie fissato alle 21.

Ai partecipanti sarà richiesto di indossare scarpe ginniche e di attenersi al regolamento interno della manifestazione, la quota di partecipazione è fissata in 5 euro.

Tra una bocciata e l’altra, ancora una volta, il vero successo sarà vedere il bocciodromo riempirsi di persone e di amicizie.

