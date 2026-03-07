Il concerto del gruppo guidato dal trombettista Avishai Cohen, previsto per oggi sabato 7 marzo nell’ambito del Piacenza Jazz Fest, è stato annullato per cause legate alle attuali difficoltà nei collegamenti aerei da e per il Medio Oriente, indipendenti dall’artista e dall’organizzazione del festival.

In segno di vicinanza al musicista israeliano, impossibilitato a raggiungere l’Italia, il sestetto della vocalist Elena Andreoli e del clarinettista Paolo Tomelleri ha dato la propria immediata disponibilità a salire sul palco del Milestone Live Club di Piacenza, permettendo così al pubblico di non rinunciare a una serata di grande jazz dal vivo.

Con Elena Andreoli e Paolo Tomelleri si esibiranno Stefano Pennini al pianoforte, Carlo Bavetta al contrabbasso, Davide Parisi alla chitarra e all’ukulele e Alberto Traverso alla batteria e ai cori.

Tutto giocato sul dialogo tra voce e clarinetto, all’insegna dello swing, dell’eleganza e dell’interplay, il live inizierà alle ore 21.15 (via E. Parmense 27, ingresso 12-15 euro, biglietti in vendita la sera stessa a partire dalle ore 20.30).

Il sestetto proporrà alcuni brani tratti dall’album Beautiful Love di Elena Andreoli e Paolo Tomelleri, presentato con un concerto sold-out al Teatro degli Arcimboldi di Milano durante l’ultima edizione del festival JAZZMI

Non mancheranno neppure alcuni standard rivisitati con arrangiamenti moderni e brillanti. Il risultato? Il repertorio classico è stato rivestito di nuove geometrie sonore, rendendo i pezzi originali più audaci e dinamici.

jazz.elena-andreoli.it

