Convenzione tessera mondodisabile.it e oplà.green Novate

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Sconto del 10% minimo € 20,00 max € 50,00

Sconto del 15% oltre € 50,00

oplà.green

Da Oplà.Green sostenibilità e qualità sono al primo posto. Punto di riferimento dal 2023 a Novate Milanese, promuove uno stile di vita consapevole con prodotti alimentari sfusi bio, eco-cosmesi e articoli zero waste.

Ampia scelta di alimenti senza glutine, lattosio e vegani, da aziende italiane certificate. Incentiva borracce, cosmetici solidi e refill casa e persona per ridurre la plastica.

Possibilità di prenotare ogni giovedì entro h 16.00 pane biologico preparato con grani antichi e lievito madre. Ogni gesto conta per un futuro più green. Unisciti a noi e fai la differenza.

Via Bertola 8 b Novate M.se

Informazioni: 353 4566377

Instagram: https://www.instagram.com/opla.green/

Facebook: https://www.facebook.com/opla.green

Altre Convenzioni su Dietro la Notizia