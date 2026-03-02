Convenzione tessera mondodisabile.it & Terme Spa Italia

TERME & SPA ITALIA

Descrizione

Terme & Spa Italia riunisce alcune delle più prestigiose Terme e SPA italiane.

L’esperienza del Gruppo trae origine dallo storico complesso di Terme di Saturnia – icona mondiale del benessere e dell’ospitalità e Marchio Storico Nazionale – che grazie alla sua potentissima acqua è noto da oltre 2000 anni.

Il gruppo espande la sua offerta di benessere Made in Italy con le storiche Terme di Chianciano, oasi di benessere nel cuore della Val d’Orcia, e Monticello SPA, iconica luxury SPA in Brianza. Oltre alla nuova struttura di De Montel, le terme di Milano, aperta il 1° aprile 2025.

​Il benessere continua a casa tua con la linea Active Beauty e gli Integratori by Terme di Saturnia e i massaggi a domicilio di Take Mi Home.

Termini & Condizioni

1. Lo sconto è valido solamente sui prodotti mostrati nelle pagine di convenzioni delle singole strutture

2. Lo sconto è valido solo per acquisti online e si applica al prezzo di vendita dei prodotti acquistabili sui siti delle società

3. Lo sconto non è cumulabile con altri codici promozionali e/o promozioni in corso e/o articoli in offerta

4. I voucher generati hanno validità di 12 mesi dalla data di acquisto

5. Non è garantito l’ingresso se non è stata effettuata la prenotazione del giorno e dell’orario prescelti nella modalità descritta nel voucher

Modalità di fruizione

6. Collegati alla pagina https://convenzioni.termespaitalia.com/ ;

7. Seleziona la struttura/servizio di interesse e sarai reindirizzato alla pagina dedicata con i servizi e prodotti convenzionati;

8. Al momento dell’acquisto online, inserisci il codice sconto (scrivere o chiamare il numero 335.5756150 per avere il codice) nel campo “codice promozionale” al check-out

9. Procedi all’acquisto con lo sconto applicato

10. Segui le istruzioni contenute sul voucher e sulle pagine delle strutture per effettuare la

prenotazione.

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

