Inaugura a Milano la prima scuola di wheelchairpadel come percorso sportivo-riabilitativo per pazienti con lesione midollare.

Il progetto pilota nasce grazie alla collaborazione tra A.S.D. AUSportiva, servizio collocato presso il Centro Spazio Vita dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, il Centro Sportivo Murat4all e l’ ASD WT+S sotto il patrocinio del Municipio 9 e del CIP.

Il progetto intende favorire il recupero funzionale, la partecipazione sociale e il miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica del wheelchairpadel: attività motorie adattate, coaching specialistico e momenti di socializzazione.

Il centro, gestito da personale qualificato con insegnanti muniti di qualifica tecnica specialistica, persegue questi obiettivi:

– Offrire un percorso strutturato di avviamento al wheelchairpadel per pazienti midollolesi, integrabile nei percorsi riabilitativi e strutturato in una scuola con corsi annuali e lezioni singole o di gruppo.

– Promuovere benefici fisici (forza, equilibrio, coordinazione), psicologici (autostima, motivazione) e sociali (partecipazione a comunità sportive).

– Creare un modello replicabile in altri centri riabilitativi e impianti sportivi su tutto il territorio di Milano e della Lombardia.

«Portare il wheelchairpadel all’interno dei percorsi riabilitativi – dichiara Francesco Mondini, Presidente AUSportiva – significa ampliare le possibilità di recupero e rilanciare la qualità di vita dei nostri pazienti. Lo sport è terapia ma anche comunità: vogliamo costruire occasioni concrete di partecipazione.»

«Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa – sottolinea Marcello Vancini, referente Murat4all – : il nostro centro diventa luogo di inclusione dove competenza sportiva e attenzione sanitaria si incontrano per generare nuove opportunità.»

Il punto di vista degli insegnanti è invece chiarito da Federica Roveda, tecnico specializzato FITP (ASD Wheelchairtennis+school): «L’avviamento tecnico nel wheelchairpadel è pensato su misura: sicurezza, divertimento e gradualità sono al centro del percorso per garantire il massimo beneficio funzionale ed emotivo.”

«Il patrocinio e il ruolo di rete del Municipio 9 – puntualizza infine Tiziana Elli, Municipio 9, Assessorato allo Sport – : permettono di connettere le associazioni sportive locali e garantire continuità e accessibilità al progetto sul territorio.»

Altri articoli di disabilità su Dietro la Notizia