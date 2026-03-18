Challenge “Re-frame SORRISI” 2026: aperte le iscrizioni

Il cinema come arte del racconto di SORRISI:

Storie, Opere, Riti, Riflessioni, Innovazione, Suoni, Idee-ntità.

L’iniziativa mira a sostenere il cinema e le sperimentazioni creative anche attraverso la reinterpretazione delle immagini cinematografiche esistenti, favorendo nuove narrazioni capaci di rappresentare la diversità come valore sociale e culturale.

Al via la Challenge Cinematografica “Re-frame SORRISI”, il nuovo progetto culturale e formativo promosso dall’Associazione L’Università Cerca Lavoro, che invita i partecipanti a realizzare, in cinque minuti, un’opera audiovisiva originale attraverso anche la reinterpretazione creativa di spezzoni di film già esistenti, proponendo una rilettura innovativa, inclusiva e contemporanea.

Dopo diciannove anni di attività, accanto al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera” e al concorso dedicato a Cortometraggi, Documentari e #SocialClip, l’Università Cerca Lavoro amplia e rinnova la propria proposta culturale con “Re-frame SORRISI”, mantenendo saldo lo spirito sociale che da sempre contraddistingue le iniziative dell’associazione e sperimentando nuove modalità narrative e artistiche.

La Challenge prevede una selezione delle migliori opere presentate: i primi due classificati accederanno a un percorso formativo esclusivo, che include:

formazione specialistica;

networking con professionisti del settore;

sviluppo di un progetto audiovisivo;

L’idea del progetto nasce dal rafforzamento dell’attenzione sui temi sociali, attraverso brevi opere capaci di raccontare la solidarietà, lo scambio generazionale e l’inclusione, utilizzando il linguaggio cinematografico come strumento di riflessione e dialogo.

La Challenge è realizzata in collaborazione con l’Accademia Cinema e TV di Massimiliano Terzo e Videomnia di Angelo Arcangelis.

Un ulteriore obiettivo di Re-frame SORRISI è quello di rimettere in circolo la memoria dei grandi film della storia del cinema italiano e internazionale, anche attraverso l’uso di brevi materiali di repertorio – inferiori ai 30 secondi – selezionati come re-frame narrativi. I partecipanti potranno così sperimentare il riuso creativo di preziose pellicole audiovisive, patrimonio inesauribile della settima arte, offrendo nuove chiavi di lettura su temi di grande attualità, soprattutto in un contesto storico segnato da conflitti e nuove minacce globali.

“Re-frame SORRISI” è un concorso cinematografico rivolto a filmmaker, videoartisti, studenti, fotografi, operatori culturali e associazioni, nonché a tutti coloro interessati alla contaminazione tra cinema, arti visive, arte contemporanea e innovazione digitale.

La partecipazione è gratuita.

I Re-frame SORRISI vincitori saranno selezionati da una prestigiosa giuria di esperti composta da professionisti del cinema e dell’audiovisivo, esperti di cultura, arti visive, inclusione sociale e terzo settore. La giuria è presieduta da Ilaria Battistelli, Presidente dell’Associazione L’Università Cerca Lavoro, affiancata dai Vicepresidenti Angelo Arcangelis e Massimiliano Terzo, registi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, e dai giornalisti Cristina Sanna ed Enzo Bonaiuto.

I cortometraggi finalisti saranno proiettati e premiati nel corso dell’evento Re-frame SORRISI 2026, in programma l’8 maggio sul grande schermo del The Space Cinema Moderno, in Piazza della Repubblica, Roma.

Le candidature sono aperte fino al 15 aprile 2026.

Modulo di iscrizione (Google Form):

MODULO DI ISCRIZIONE CHALLENGE “REFRAME SORRISI”

Per informazioni inviare una mail a reframesorrisi@gmail.com

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia