Non solo l’8 marzo, attenzione e cura della donna tutti i giorni

Il 12 marzo presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica di Rho si è parlato di violenza di genere, con proiezione di un film a tema e un dibattito coordinato da Anna Sabatini della Rete consultoriale aziendale ed Emanuela Vona della rete Antiviolenza Nemmeno con un fiore.

“Il messaggio è univoco: combattere tutte le forme di violenza – sottolinea Annalisa Alberti, direttrice didattica dell’ASST Rhodense – Il rispetto è la guida che deve sostenere le relazioni. E le relazioni vanno coltivate sin da piccoli, all’interno della famiglia e attraverso le istituzioni. Parlare dunque ai giovani studenti, futuri professionisti, fa ben sperare nel raggiungimento di una cultura sempre più rispettosa dell’altro”.

Il 14 marzo nella sala delle Carrozze di Villa Marazzi a Cesano Boscone si è discusso di “Quali prospettive per la medicina di genere? E’ corretto personalizzare le cure e i farmaci in base al sesso e al genere del paziente?” con le dottoresse Franca Di Nuovo, referente di Regione Lombardia per la Medicina di Genere e Direttore dell’Anatomia Patologica di Garbagnate, e Rosanna Curcio, Direttore Farmacia dell’ASST Rhodense. Nonostante la pioggia la sala era gremita e i presenti, molto interessati all’argomento, sono intervenuti ponendo numerose domande.

Giovedì 19 marzo alle ore 15 presso la sala Capacchione dell’Ospedale di Rho si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “La salute al femminile: prevenzione, diagnosi e cura in ASST Rhodense” per promuovere la cultura della tutela della salute. Relatori: Franca Di Nuovo, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASST Rhodense, Ambrogio Frigerio Direttore di Ginecologia e Ostetricia di Rho, Flavia Musco Responsabile della Chirurgia Senologica dell’ASST Rhodense

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