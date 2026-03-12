15.4 C
giovedì, Marzo 12, 2026
ATTUALITA'

Addio ad Enrica Bonaccorti

Si è spenta questa mattina all’età di 76 anni, Enrica Bonaccorti, alla quale lo scorso anno era stato diagnosticato un tumore al pancreas

Volto di molte trasmissioni tv popolari in Rai e Mediaset, come “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”, la Bonaccorti inizia la sua carriera col teatro e col cinema per poi passare alla radio.

E’ autrice dei testi di canzoni senza tempo, come: La lontananza e Amara terra mia, e successi di Domenico Modugno.

L’ultima intervista televisiva è stata da Silvia Toffanin, dove Enrica aveva ammesso che le sue condizioni erano peggiorate.

