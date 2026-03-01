55 Comedy club: Sergio Sgrilli, Corinna Grandi, Kalabrugovic

Sergio Sgrilli, Corinna Grandi, Alessandro Ciacci, Daniele Raco, Gianluca Impastato, Assane Diop, Kalabrugovic, Beatrice Macconi, questi gli artisti che si esibiranno giovedì 5 marzo sul palco del 55 Comedy Club.

In collegamento l’immancabile Riky Chow. Nata come una scommessa, la serata del giovedì del 55 Milano sta diventando, sera dopo sera, un punto di riferimento per gli artisti dove testare nuove idee e battute e per il pubblico, sempre più numeroso, dove assaporare in anteprima quello che questi veri e propri campioni della risata proporranno nei loro spettacoli teatrali.

Al 55 Comedy Club il pubblico non è più quindi solo spettatore passivo, ma parte integrante e centrale dello show, oltre a giudice implacabile che può decretare il successo o meno di una sketch comico. Un termometro importante questo per gli artisti che hanno l’occasione di avere un feedback immediato, in un clima intimo dove le distanze tipiche dei luoghi deputati allo spettacolo vengono abbattute, con uno scambio continuo con il pubblico.

Ed è esattamente quello che vuol essere il 55 Comedy Club, un luogo per artisti e pubblico dove sentirsi a casa, accolti da un’esuberante Elena di Cioccio che, dopo il suo monologo d’apertura, con la sua arguzia e maestria, detta i tempi sul palco ai compagni di viaggio, diventando il più delle volte spalla e complice di siparietti irresistibili.

Appuntamento quindi a giovedì prossimo. Divertimento garantito!

Cast del 5 marzo:

Sergio Sgrilli – attore, comico, cantante e cantautore italiano. Con una carriera che abbraccio oltre 30 anni, Sergio è noto per il suo stile unico che mescola musica, comicità e storytelling, rendendolo uno degli artisti più completi e apprezzati del panorama italiano.

Corinna Grandi – autrice, presentatrice e attrice con inclinazione comica, Corinna si muove tra cabaret, stand up e poesia, portando sul palco uno stile ibrido e personale. Dopo studi in arte e recitazione, ha frequentato numerosi laboratori con maestri come Paolo Rossi, Serena Sinigaglia, Vladimir Olshansky, Paolo Nani e Cesar Brie.

Alessandro Ciacci – autore, drammaturgo, attore e regista teatrale (tra i testi diretti e interpretati: Mandragola da Machiavelli, Let’s Swift again dalle opere di Jonathan Swift e The gag is on the table sketchshow comico originale). Dal 2017 si esibisce professionalmente come comedian. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del talent di Amazon Prime LOL 5 – Chi ride è fuori.

Daniele Raco – comico e autore nel mondo del cabaret e della stand up comedy, con trent’anni d’attività, esibizioni dal vivo e molti spettacoli da solista. Artista poliedrico, la sua carriera lo ha visto dividersi tra cinema, televisione, radio e editoria.

Gianluca Impastato – l’uomo dalle mille identità, tutte rigorosamente sopra le righe! nato a Milano il 21 novembre 1971, è un comico, attore e autore italiano noto per il suo stile ironico e i suoi personaggi indimenticabili. Con oltre 20 anni di carriera, si è affermato come uno dei volti più amati della comicità italiana, grazie alle sue esibizioni in televisione, teatro e cinema.

Assane Diop – è un attore, comico e content creator italo senegalese. Dopo aver frequentato il Centro di Formazione Professionale, inizia a lavorare in fabbrica, ma al contempo coltiva la sua passione per la comicità, la musica rap e il cinema. Assane inizia la sua carriera sui social media e dal 2017 guadagna una crescente popolarità. La sua comicità affronta temi legati al razzismo, combinati con esperienze personali, come il suo rapporto con la cultura italiana e senegalese.

Kalabrugovic – Grande comico con una capacità inventiva straordinaria, unita ad ottime doti di imitatore e di rumorista. Da grande osservatore dei reali personaggi delle periferie, (viene da Bollate, hinterland di Milano), il “Kala” ci racconta di bocciature alla cresima, parenti calabresi, amici balordi e via dicendo. Il suo personaggio più amato è “Pino dei palazzi”, uno “zarro” di periferia assolutamente esilarante nel suo essere ignorante, che chiede a tutti: “oh!!!…Ciai una sigareeettta!!!”.

Beatrice Macconi – influencer da un milione di follower su Tik Tok e oltre centomila su Instagram, spopola suo social intrattenendo la community con sketch comici in cui tutti si possono riconoscere.

Riky Chow – di lui si sa ancora poco o nulla se non che è un comico cinese di grande talento. Ha fatto il suo esordio per la prima volta giovedì scorso e sarà ospite anche nelle prossime serate. La sua apparizione è avvolta dal mistero, ma sentiremo presto parlare di lui!

55 Comedy Club è un format ideato da Spettacoli Pro in collaborazione con 55 Milano da un’idea di Patrick Contarini e Nico Colonna. A cura di Marzio Rossi e Andrea Midena.

La rassegna proseguirà nei giovedì successivi con un nuovo cast che verrà svelato nelle prossime settimane.

Per informazioni e costo dei biglietti:

https://spettacoli.pro

https://www.55milano.com/

