“Fuori dal coro”: un sospetto nuovo caso dal Monaldi di Napoli

Nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio, in diretta, agli aggiornamenti relativi all’attacco all’Iran. Quindi, la storia della piccola Iside, morta a quattro mesi al Monaldi di Napoli. A cinque anni dalla sua scomparsa, i genitori chiedono la verità.
A seguire, i ladri di giustizia, con alcuni casi emblematici di cronaca italiana: aggressioni, omicidi e stupri, rimasti impuniti.
Infine, gli aggiornamenti sulla casa di Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna. Nonostante le sentenze di sfratto, l’abitazione continua ad essere occupata dall’abusiva Samia.
Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia