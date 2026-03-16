26esima edizione del “Sudestival”: i vincitori

Si è appena conclusa la 26esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.

Ormai caposaldo della produzione cinematografica nazionale di qualità, l’edizione di quest’anno ha contato nove sezioni e quindici premi, includendo tra le tante iniziative una retrospettiva dedicata a Bernardo Bertolucci nel cinquantenario del celebre Novecento, oltre alla presenza di ospiti d’eccezione.

Nella serata conclusiva di sabato 14 marzo, presso il Teatro Radar di Monopoli, si sono svolte le premiazioni delle diverse sezioni a cura delle Giurie presenti.

Prima della consegna dei premi il pubblico ha avuto il piacere di visionare il cortometraggio Il taglio di Jonas di Rosario Capozzolo, vincitore del Premio “Raffaella Carrà” dell’edizione 2025 del Pop Corn Festival del Corto di Porto Santo Stefano, gemellato con il Sudestival e diretto da Francesca Castriconi.

La Giuria Cinema Nazionale Lungometraggi del Sudestival, composta dal fondatore e direttore creativo di ArteSettima Andrea Vailati, dalla montatrice Esmeralda Calabria e presieduta dal regista Silvio Soldini, ha assegnato il prestigioso FARO D’AUTORE della Città di Monopoli e il PREMIO SANTA TERESA RESORT per il miglior lungometraggio a Gioia mia di Margherita Spampinato.

È stato Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo ad aggiudicarsi il PREMIO “ALBERGO DIFFUSO” come miglior Doc, assegnato dalla giuria composta dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio, dalla sceneggiatrice Antonella Gaeta e presieduta dal montatore Marco Spoletini.

Il PREMIO RAI CINEMA CHANNEL della Rete dei Festival dell’Adriatico al miglior cortometraggio è andato a Macchina continua di Ruben Gagliardini, assegnato dalla giuria presieduta dalla giornalista e autrice tv Nicole Bianchi e composta dai registi Margherita Ferri e Luca Scivoletto.

La Giuria Giovani del Sudestival, nata ventisei anni fa grazie all’impegno del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli, ha assegnato il PREMIO “MONHOLIDAY” per il miglior lungometraggio a Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi e il PREMIO “GIÙ IN LAB” per il miglior documentario a Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia

La bambina di carta di Fabio Vasco ha ricevuto il PREMIO “PANALIGHT” per il miglior Corto. Gino & Friends – Eroi per la città di Marco Storani si è invece aggiudicato il PREMIO GIURIA KIDS per il miglior film d’animazione.

Il PREMIO GIURIA DEL PUBBLICO “9CENTO – ALBEA” per il miglior lungometraggio è andato a Nero di Giovanni Esposito, mentre il PREMIO CD D’ARGENTO “GIANNI LENOCI” è stato assegnato a Fabio Massimo Capogrosso per la colonna sonora di Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi, grazie alla Giuria presieduta dal Maestro Gianpaolo Schiavo, compositore e direttore del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, e composta dal docente di Composizione per la Musica applicata alle immagini, Maestro Paolo Vivaldi, e dalla docente di Canto Jazz, Maestra Cinzia Eramo.

Il PREMIO APULIA FILM COMMISSION “CARLO DELLE PIANE” alla miglior sceneggiatura, assegnato dalla Giuria presieduta da Anna Crispino Delle Piane e composta dalle sceneggiatrici Monica Zappelli e Doriana Leondeff, è stato assegnato a Gioia mia di Margherita Spampinato.

Novità di questa edizione, due riconoscimenti che evidenziano l’attenzione del Sudestival all’attualità: il PREMIO AVIS MONOPOLI TENUTA MONACELLE al miglior film a tema sociale e il PREMIO AQP “CUSTODIRE IL FUTURO” al miglior film sulla sostenibilità sono stati entrambi assegnati a Nero di Giovanni Esposito.

Infine, l’ospite d’onore della serata finale, Riccardo Scamarcio, ha ricevuto il PREMIO SPECIALE SUDESTIVAL 2026 “ECCELLENZE DEL CINEMA” per la sua intensa e prestigiosa carriera: per l’occasione è stato proiettato Modì – Tre giorni sulle ali della follia, film diretto da Johnny Depp in cui l’attore interpreta l’artista Amedeo Modigliani al fianco di Al Pacino e Stephen Graham.

I Media Partner del Sudestival sono La Rivista del Cinematografo, Cinemaitaliano.info, FilmTv, Taxidrivers, RadioNorba.

Partner tecnici: Peugeot –Tartarelli Automotive di Monopoli, Cantina Museo “Albea” di Alberobello, Masseria Resort “Santa Teresa” di Monopoli, Albergo Diffuso di Monopoli, A C-Caste, Monholiday, “GiùinLab-Ceramiche delle Puglie”, Panalight, Canale 7, Fax. Il bike sharing del Sudestival: Vaimoo

Il Sudestival riceve il bollino “Eco Event Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus.

Tutto il programma e gli aggiornamenti sono consultabili su: www.sudestival.org

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