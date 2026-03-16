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Pierluca Mariti: “Grazie per la domanda”, il 27 marzo al Teatro Nazionale di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Pierluca-Mariti©Laila-Pozzo
Pierluca-Mariti©Laila-Pozzo

Pierluca Mariti, conosciuto online anche come@piuttosto_che, torna a teatro con la sua stand-up comedy brillante e autoironica.

Dopo il successo del suo primo spettacolo Ho fatto il Classico (2022-2023), Pierluca con Grazie per la domanda ha conquistato nuovamente le platee italiane ed europee con innumerevoli sold-out.

Pierluca Mariti©Laila Pozzo
Pierluca Mariti©Laila Pozzo

Lo spettacolo è un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Tra stress da vita adulta e ricordi di infanzia, dinamiche famigliari senza tempo e nuove sfide per un artista in ascesa, tentativi di cambiare e consapevolezze di doversi accettare per come si è, Pierluca prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non porta sugli schermi dei social.

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