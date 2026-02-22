12.6 C
Milano
domenica, Febbraio 22, 2026
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Fuori dal Coro”: caso dell’irregolare di Cascina Colombara

Davide Falco
By Davide Falco
0
62
mario-giordano
mario-giordano

Stasera “Fuori dal coro”, condotto in prima serata su Retequattro, Mario Giordano tratterà l’allarme rapimenti che negli ultimi giorni, in Italia, ha visto tre bambini rischiare di essere strappati ai propri genitori, costringendo il Paese a fare i conti con un senso di sicurezza sempre più precario.

Si torna sul caso di Mustafa, l’immigrato irregolare che, a Cascina Colombara, nella provincia di Saronno, minaccia quotidianamente di togliere la vita ad una residente.

Infine, l’omicidio, a Lione, di Quentin Deranque, studente di 23 anni, ucciso a pugni e calci da un gruppo di attivisti della sinistra francese, vicini al partito di Jean-Luc Mélenchon.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Artificial snow: gli atleti paralimpici tra ologrammi, poesia, fotografia e scienza
Articolo successivo
Nuovo appuntamento a “Che Tempo Che Fa”: gli ospiti del 22 febbraio
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy