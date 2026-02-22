“Fuori dal Coro”: caso dell’irregolare di Cascina Colombara

Stasera “Fuori dal coro”, condotto in prima serata su Retequattro, Mario Giordano tratterà l’allarme rapimenti che negli ultimi giorni, in Italia, ha visto tre bambini rischiare di essere strappati ai propri genitori, costringendo il Paese a fare i conti con un senso di sicurezza sempre più precario.
Si torna sul caso di Mustafa, l’immigrato irregolare che, a Cascina Colombara, nella provincia di Saronno, minaccia quotidianamente di togliere la vita ad una residente.
Infine, l’omicidio, a Lione, di Quentin Deranque, studente di 23 anni, ucciso a pugni e calci da un gruppo di attivisti della sinistra francese, vicini al partito di Jean-Luc Mélenchon.
