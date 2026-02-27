L’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK 2026 è pronta per accogliere un’altra grande artista italiana: SERENA BRANCALE.

La cantautrice e polistrumentista pugliese, tra i nomi di punta di questo Festival di Sanremo, sarà infatti protagonista sul palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) il prossimo 21 luglio con il suo nuovo “SACRO TOUR”.

I biglietti per questo nuovo appuntamento sono disponibili su ticketone.

Dopo aver partecipato al festival lo scorso anno con “Anema e Core” (brano diventato poi uno dei tormentoni musicali della stagione), SERENA BRANCALE è tornata in gara quest’anno con “Qui con me”, una canzone emozionante, dedicata al ricordo della madre scomparsa qualche anno fa.

SERENA BRANCALE si aggiunge al già ricco programma del festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production, in partnership con Villa Erba e con il contributo del Comune di Cernobbio, che quest’anno porterà sul palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba un cast di grandi nomi.

LAKE SOUND PARK, ormai giunto alla sua quinta edizione, racconta la musica e non solo in tutte le sue sfumature, dai grandi nomi storici alle voci più rappresentative del presente, italiane e internazionali, una combinazione di artisti e linguaggi che fin dalla prima edizione hanno dato modo al LAKE SOUND PARK di intercettare pubblici di età e gusti differenti.

Calendario aggiornato dell’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK:

9 luglio 2026 FIORELLA MANNOIA

11 luglio 2026 CLAUDIO BAGLIONI

14 luglio 2026 RICCARDO COCCIANTE

16 luglio 2026 COEZ

17 luglio 2026 IL VOLO

18 luglio 2026 “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”

19 luglio 2026 “K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP”

21 luglio 2026 SERENA BRANCALE NUOVA DATA

23 luglio 2026 ALFA

24 luglio 2026 MANNARINO

25 luglio 2026 CHARLIE PUTH

26 luglio 2026 LUCA CARBONI

https://lakesoundpark.it/

https://www.instagram.com/lakesoundpark/

https://www.facebook.com/lakesoundpark