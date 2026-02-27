15.1 C
Milano
venerdì, Febbraio 27, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Lake Sound Park 2026: Serena Brancale si aggiunge al cast della nuova edizione

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
59
Serena Brancale
Serena Brancale

L’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK 2026 è pronta per accogliere un’altra grande artista italiana: SERENA BRANCALE.

La cantautrice e polistrumentista pugliese, tra i nomi di punta di questo Festival di Sanremo, sarà infatti protagonista sul palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) il prossimo 21 luglio con il suo nuovo “SACRO TOUR”.

I biglietti per questo nuovo appuntamento sono disponibili su ticketone.

Dopo aver partecipato al festival lo scorso anno con “Anema e Core” (brano diventato poi uno dei tormentoni musicali della stagione), SERENA BRANCALE è tornata in gara quest’anno con “Qui con me”, una canzone emozionante, dedicata al ricordo della madre scomparsa qualche anno fa. 

SERENA BRANCALE si aggiunge al già ricco programma del festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production, in partnership con Villa Erba e con il contributo del Comune di Cernobbio, che quest’anno porterà sul palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba un cast di grandi nomi. 

LAKE SOUND PARK, ormai giunto alla sua quinta edizione, racconta la musica e non solo in tutte le sue sfumature, dai grandi nomi storici alle voci più rappresentative del presente, italiane e internazionali, una combinazione di artisti e linguaggi che fin dalla prima edizione hanno dato modo al LAKE SOUND PARK di intercettare pubblici di età e gusti differenti.

Calendario aggiornato dell’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK:

9 luglio 2026               FIORELLA MANNOIA

11 luglio 2026             CLAUDIO BAGLIONI

14 luglio 2026             RICCARDO COCCIANTE

16 luglio 2026             COEZ

17 luglio 2026             IL VOLO

18 luglio 2026             “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90”

19 luglio 2026             “K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP”

21 luglio 2026             SERENA BRANCALE                NUOVA DATA

23 luglio 2026             ALFA

24 luglio 2026             MANNARINO

25 luglio 2026             CHARLIE PUTH                                                         

26 luglio 2026             LUCA CARBONI

 Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

https://lakesoundpark.it/

https://www.instagram.com/lakesoundpark/

https://www.facebook.com/lakesoundpark

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
ITA Airways: in cabina gli animali domestici di grossa taglia
Articolo successivo
Gbim Jazz Experience: a Milano, dal 12 marzo al 16 luglio
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy