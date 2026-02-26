“Dritto e rovescio”: referendum e morte del piccolo Domenico

Torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.
In apertura, il referendum sulla giustizia, con un confronto tra le posizioni del Sì e del No. A seguire, un approfondimento sulla tragica morte del piccolo Domenico a Napoli, per fare luce sulle indagini e sui punti ancora da chiarire.
Infine, si tornerà a parlare della vicenda di Rogoredo, tra responsabilità, controlli e risposte delle istituzioni.
Tra gli ospiti anche: Angelo Bonelli (AVS), Luca Boccoli (AVS), Luca Toccalini (Lega) e Paolo Romano (Partito Democratico).
Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia