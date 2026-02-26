Incontri Europei con la Musica – XLV Edizione

Una rassegna prestigiosa, giunta alla sua quarantacinquesima edizione, che propone dieci

appuntamenti nella città di Gaetano Donizetti.

Il focus è sul terzo concerto, in programma sabato 2 febbraio alle ore 16:00 presso la Chiesa di Sant’Anna (Via Borgo Palazzo 49, Bergamo).

Protagonista un Duo d’eccezione: il soprano Dominika Zamara e l’organista Alessandro Chiantoni.

Il titolo scelto, “Devozioni Musicali”, è già un manifesto dell’intento artistico: un inno alla sacralità che mette in dialogo la musica contemporanea con lo sguardo rivolto alla seconda metà dell’Ottocento.

Il programma, ricco e articolato, propone per voce e organo musiche di: T. Bedetti; W.

Rentowski; J. G. Rheinbergere; P, Cattaneo, (direttore artistico).

Per organo solo verranno eseguite pagine di: J; Brahms; J; Langlais; A; Bruckner.

Un’occasione per immergersi nella Grande Musica e scoprire l’evoluzione del linguaggio

compositivo attraverso stili e sensibilità differenti, tra passato e presente.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Informazioni: musicapertabg@gmail.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia