Disagi nella raccolta degli indumenti a Solaro

Riceviamo e pubblichiamo

“Riciclo o degrado: la Lega denuncia la mala-gestione della raccolta di indumenti usati

Diversi cittadini – spiegano i leghisti Solaresi – hanno segnalato un fenomeno indecoroso che prosegue indisturbato: sul territorio solarese i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati vengono scambiati per mini discariche urbane, spesso circondati da scatole, sacchi aperti, montagne di stracci e spazzatura che stanno invadendo marciapiedi e parcheggi. A farne le spese è il decoro urbano, già compromesso da altre note situazioni di rifiuti abbandonati per aggirare (e raggirare) le regole della tariffazione puntuale.

Ciò che dovrebbe essere un servizio di solidarietà e di riciclo – incalzano i leghisti – si sta trasformando in una situazione di degrado con cumuli di rifiuti che, a volte, arrivano anche a generare esalazioni sgradevoli. A seguito di queste segnalazioni, i rappresentanti della Lega hanno effettuato dei sopralluoghi, constatando non solo queste situazioni, ma anche la presenza di cassonetti non segnalati sulla mappa comunale pubblicata sul sito del Comune, che di conseguenza risulterebbero illeciti.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo errore nelle informazioni da parte del Comune di Solaro rivolte ai cittadini sulla materia, oltre ad una probabile violazione delle delle regole, camuffata come azione di solidarietà. Per questo motivo, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco di Solaro atta a verificare la corretta posizione dei cassonetti, a segnalare quelli abusivi, a installare telecamere in prossimità di tali siti e a sanzionare coloro che non conferiscono correttamente questi rifiuti.

Noi – chiosano i leghisti – non siamo disposti a tollerare che la generosità dei nostri cittadini venga calpestata e trasformata in degrado urbano.“

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia