Accordo raggiunto dopo mesi di confronto sul programma. De Rosa: “Scelta di responsabilità per governare e dare risposte concrete ai cittadini”

Il Movimento 5 Stelle entra ufficialmente nella coalizione che sostiene la candidatura a sindaca di Carolina Nizzola alle prossime elezioni comunali di Bollate.

Una decisione che segna un passaggio politico rilevante nel panorama cittadino e che arriva al termine di un confronto approfondito sui contenuti programmatici e sulle priorità per il futuro della città.

Il programma, già definito e condiviso tra le forze della coalizione, mette al centro ambiente, qualità urbana, cultura, partecipazione e trasparenza amministrativa. Proprio su questi punti si è sviluppato il dialogo che ha portato all’accordo.

“L’ingresso del Movimento 5 Stelle rafforza il progetto che stiamo costruendo per Bollate – dichiara Carolina Nizzola –. Il confronto è stato serio e concreto, fondato sui contenuti. Oggi presentiamo ai cittadini una coalizione ancora più solida, unita da obiettivi chiari e da una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e inclusivo della città.”

Per il Movimento 5 Stelle si tratta di una scelta che guarda oltre le dinamiche del passato.

“Negli anni abbiamo svolto un ruolo attento e spesso critico – dichiara Massimo De Rosa –. Oggi però riteniamo che, di fronte alle sfide che attendono Bollate, sia il momento di assumersi fino in fondo la responsabilità di governare. Dopo mesi di confronto abbiamo verificato che esistono le condizioni politiche e programmatiche per lavorare insieme.”

“Entriamo in coalizione per portare un contributo concreto su ambiente, cultura e partecipazione, ma soprattutto per incidere realmente sulle scelte amministrative. In una fase in cui anche nei territori si rafforza l’avanzata delle destre, crediamo sia necessario costruire un’alternativa credibile, unita e capace di agire. La nostra è una scelta fatta nell’interesse dei cittadini.”

A sottolineare il valore politico dell’accordo interviene anche Barbara Sordini, rappresentante del Movimento 5 Stelle per il Nord Milano:

“Questo percorso dimostra che quando si mettono al centro i contenuti e non le bandiere, è possibile costruire alleanze solide e coerenti. Il Movimento 5 Stelle porta nella coalizione competenze, attenzione ai territori e una visione chiara su sostenibilità e partecipazione. L’obiettivo è uno solo: lavorare per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini di Bollate.”

Con questo ingresso, la coalizione guidata da Carolina Nizzola si presenta come uno dei poli centrali della competizione elettorale, con l’obiettivo dichiarato di guidare Bollate nei prossimi anni con un progetto ampio, condiviso e orientato al futuro.

