Bollate: Federico Buffa a LaBolla con il suo diario olimpico

Prosegue con una serata d’eccezione il progetto “Bollate Città di Sport” che vede in programma un momento speciale dedicato al grande racconto sportivo.

Si terrà giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21.00, al Teatro LaBolla, l’iniziativa che porterà sul palco bollatese un ospite d’eccezione: Federico Buffa, noto giornalista, telecronista e narratore sportivo italiano.

A conclusione delle Olimpiadi invernali e in apertura delle Paralimpiadi, Buffa racconterà il suo personale diario olimpico: aneddoti, incontri e storie che hanno segnato la sua esperienza professionale, in dialogo con Emanuele Castelnovo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere a Bollate una figura come Federico Buffa – sottolinea l’Assessore allo Sport Mauro Dainelli – una delle voci più autorevoli e riconoscibili del panorama sportivo italiano. Con il suo modo unico di raccontare lo sport, Buffa unisce memoria, contesto storico e valori, ricordandoci che lo sport non è solo risultato, ma cultura, identità, sacrificio e riscatto. Questa serata rappresenta un’occasione preziosa per tutta la comunità, in particolare per i più giovani, per avvicinarsi allo sport attraverso le sue storie più significative e coglierne i valori più autentici: impegno, rispetto, passione e spirito di squadra. Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare a quello che sarà un momento di grande qualità culturale e di condivisione per la nostra città”.

