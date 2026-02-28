14.5 C
CULTURA

Teatro Arcimboldi: Peter Pan il musical, vent’anni da record

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Peter Pan il musical
Peter Pan il musical

Milano torna a volare verso l’Isola che non c’è con un’edizione speciale di PETER PAN – IL MUSICAL, che celebra i vent’anni dalla sua nascita.

PeterPan2026_
PeterPan2026_

Un anniversario imperdibile per uno degli spettacoli più amati dal pubblico italiano in una nuova, emozionante produzione arricchita da musica dal vivo, effetti speciali e la magia intramontabile di un racconto capace di affascinare intere generazioni di spettatori.

Questa edizione celebrativa del ventennale nasce per rendere omaggio alla storia dello spettacolo e al legame profondo che lo unisce al suo pubblico.

Sul palco del TAM Teatro Arcimboldi, PETER PAN – IL MUSICAL si presenta in una veste ancora più spettacolare, con un cast d’eccezione e sorprendenti effetti speciali

PETER PAN il musical
TAM Teatro Arcimboldi Milano

Da mercoledì 23 dicembre 2026 a domenica 10 gennaio 2027

Biglietti in vendita: https://www.ticketone.it/artist/peter-pan-musical/#calendar-start=2027-01

www.teatroarcimboldi.it

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

