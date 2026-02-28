La star di Hollywood Demi Moore sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, domenica 1° marzo 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Icona del cinema mondiale, nella sua straordinaria carriera di 45 anni ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award per la sua magistrale interpretazione nel film horror del 2024 “The Substance”, che le è valso anche la candidatura al Premio Oscar e al BAFTA.

Nel 2025 il Time l’ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti del pianeta.

www.nove.tv

