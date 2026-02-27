La violoncellista, cantante e compositrice cubana ANA CARLA MAZA, che sta incantando il mondo con la sua musica e la voce inconfondibile, torna in Italia per un tour esclusivo nei teatri dove presenterà per la prima volta dal vivo “ALAMAR”, il nuovo album di inediti in uscita il 17 aprile!

Nel solco della tradizione musicale cubana, Ana Carla Maza ha portato il suo talento in oltre 25 Paesi con più di 400 concerti, esibendosi in festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, condividendo il palco con leggende come Chucho Valdés e affermandosi come una delle voci più originali della scena internazionale.

A partire da marzo Ana Carla Maza sarà in concerto in Italia, con “ALAMAR 2026”, il tour relativo al suo nuovo album: un lavoro personale che unisce voce e violoncello per raccontare radici, memoria e amore, fondendo jazz, musica latina e world music in uno stile unico e inconfondibile. I biglietti sono disponibili al seguente link: www.anacarlamaza.com

Queste le date italiane di “ALAMAR 2026”:

26 marzo – Teatro Dino Buzzati – Belluno

27 marzo – Sala dei Giganti al Liviano – Padova

28 marzo – Auditorium Parco della Musica – Roma

29 marzo – Teatro Niccolò Van Westerhout – Mola di Bari (Bari)

15 aprile – Blue Note Milano – Milano

16 aprile – Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – Pavullo nel Frignano (Modena)

25 giugno – Piazza dei Miracoli – Pisa nell’ambito di “Musica sotto la torre”

19 luglio – Auditorium Franco Alfano – Sanremo nell’ambito di “Sanremo Summer Symphony”

Oggi Venerdì 27 febbraio esce in digitale “CORAZONCITO MÍO” (https://idol-io.ffm.to/corazoncitomio – ACM Global Music), il nuovo brano che anticipa l’album di inediti “ALAMAR”, in uscita in Italia ad aprile.

www.instagram.com/anacarlamazacello/

www.facebook.com/AnaCarlaMazaCello/

www.youtube.com/channel/UC1y5uDbxXbcDLANaXInFZsg

