Mercoledì 25 febbraio 2026, è’ stato presentato in anteprima il libro intitolato “Il pittore del cielo – Una vita tra i fuochi d’artificio”, di Vincenzo Martarello, Olisterno Editore.

In occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Vincenzo Martarello è stato invitato da Claudia De Martino, speaker radiofonica di Radio Station One, a parlare del suo libro, cioè della sua biografia, proprio a Sanremo.

“Questo libro è dedicato alla mia azienda, la Martarello Srl, dove ero socio al 50 per cento” precisa Vincenzo Martarello.

Nel corso dell’intervista, De Martino ha chiesto all’autore di parlare, in generale del suo libro. Poi, si è soffermata su alcuni capitoli specifici.

Ad esempio, gli ha chiesto del capitolo “Corteggiato da una canadese”. “Mi trovavo in Canada, e, tra una conferenza stampa e l’altra, circa i tre spettacoli che dovevo fare a Toronto, Quebec, e Ottawa, un cameriere mi portò un aperitivo che io non avevo ordinato. Mi era stato offerto da una donna” ha risposto l’autore.

Un’altra domanda è stata sul capitolo “Noi alieni in Cina”. “Nei primi anni ’90, durante i miei primi viaggi in Cina, i cinesi ci vedevano come alieni, perché la zona delle fabbriche pirotecniche era disseminate tra le montagne e la gente comune e non aveva mai visto stranieri” continua Martarello.

Inoltre, si è parlato delle scoperte e delle sue invenzioni, nel campo pirotecnico, tra cui la dispersione delle ceneri con un fuoco d’artificio, e gli spettacoli piromusicali. E, visto che al Festival di Sanremo, le protagoniste sono le canzoni, il tema dei piromusicali è andato a pennello.

