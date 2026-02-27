13 C
Milano
venerdì, Febbraio 27, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

“Il pittore del cielo – Una vita tra i fuochi d’artificio” di Vincenzo Martarello

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
82
COPERTINA-Il-pittore-del-cielo_
COPERTINA-Il-pittore-del-cielo_

Mercoledì 25 febbraio 2026, è’ stato presentato in anteprima il libro intitolato “Il pittore del cielo – Una vita tra i fuochi d’artificio”, di Vincenzo Martarello, Olisterno Editore.

In occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Vincenzo Martarello è stato invitato da Claudia De Martino, speaker radiofonica di Radio Station One, a parlare del suo libro, cioè della sua biografia, proprio a Sanremo.

Questo libro è dedicato alla mia azienda, la Martarello Srl, dove ero socio al 50 per centoprecisa Vincenzo Martarello.

Nel corso dell’intervista, De Martino ha chiesto all’autore di parlare, in generale del suo libro. Poi, si è soffermata su alcuni capitoli specifici.

Claudia-De-Martino-e-Vincenzo-Martarello
Claudia-De-Martino-e-Vincenzo-Martarello

Ad esempio, gli ha chiesto del capitolo “Corteggiato da una canadese”. “Mi trovavo in Canada, e, tra una conferenza stampa e l’altra, circa i tre spettacoli che dovevo fare a Toronto, Quebec, e Ottawa, un cameriere mi portò un aperitivo che io non avevo ordinato. Mi era stato offerto da una donna” ha risposto l’autore.

Un’altra domanda è stata sul capitolo “Noi alieni in Cina”. “Nei primi anni ’90, durante i miei primi viaggi in Cina, i cinesi ci vedevano come alieni, perché la zona delle fabbriche pirotecniche era disseminate tra le montagne e la gente comune e non aveva mai visto stranieri” continua Martarello.

Inoltre, si è parlato delle scoperte e delle sue invenzioni, nel campo pirotecnico,  tra cui la dispersione delle ceneri con un fuoco d’artificio, e gli spettacoli piromusicali. E, visto che al Festival di Sanremo, le protagoniste sono le canzoni, il tema dei piromusicali è andato a pennello.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Ana Carla Maza: “Alamar”, il suo nuovo album in uscita il 17 aprile.
Articolo successivo
“Giornate Dantesche” dal 25 marzo al 12 aprile a Foligno
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy