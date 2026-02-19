Gran finale per pista ghiaccio: Carnevale e pattinaggio artistico

Con la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 chiuderà anche la pista di ghiaccio allestita dai primi di dicembre in piazza Visconti a Rho. Per terminare in bellezza, domenica 22 febbraio è previsto un ultimo spettacolo di pattinaggio di figura a partire dalle ore 18.15.

Saranno presenti gli ex Campioni italiani di danza su ghiaccio Francesca Righi e Marco Cilli, la squadra di pattinaggio sincronizzato Ladybirds e atleti della Nazionale italiana. Un gran finale per un periodo di attività davvero intenso in cui, oltre alle libere pattinate di persone di ogni generazione, si sono contate diverse lezioni con oltre 600 presenze di studenti delle scuole rhodensi, dall’infanzia alle secondarie. Gli studenti hanno imparato a muoversi sul ghiaccio, tra frenate, giravolte ed esercizi per migliorare lo stile, supportati dal tifo dei cittadini di passaggio nella piazza.

Domenica si è svolta una festa di Carnevale che ha visto partecipare, in una splendida giornata di sole, tanti bambini in maschera. Attorno alle ore 17.00 tra i presenti sono state premiate tre maschere in particolare: un piccolo Albert Einstein con tanto di parrucca, baffi e sopracciglia bianche, un supereroe e una piccola dolcissima Minnie. Ma un po’ tutti i bimbi partecipanti hanno ottenuto un riconoscimento, che ha reso ancora più allegro il loro pomeriggio.

Una nuova festa di Carnevale si terrà sabato 21 febbraio, sabato grasso nel Carnevale ambrosiano, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

“La pista di ghiaccio ha riscaldato l’atmosfera di questi mesi, rendendo la rinnovata piazza Visconti uno spazio vivo di incontro, di festa e di bellezza – commenta l’assessora Valentina Giro – Ringrazio Claudio Fico, gestore della pista e campione italiano di pattinaggio, per aver portato a Rho atleti della Nazionale Italiana e per aver insegnato a tanti studenti i segreti del ghiaccio. Sono sicura che questa esperienza rimarrà impressa nella loro memoria e magari qualcuno di loro si appassionerà alla disciplina, seguendo l’esempio di Riccardo Lorello, nostro campione olimpico.

Tra poco la pista dovrà salutarci, mentre i cerchi olimpici rimarranno ancora fino alla fine delle Paralimpiadi invernali 2026. Siamo molto soddisfatti, questa esperienza dimostra come piazza Visconti sia il cuore della città, un cuore pulsante che attende nuovi eventi per attirare persone di ogni età”.

