Universal Music Italia e Gianna Nannini di nuovo insieme

Universal Music Italia annuncia ufficialmente la firma di un accordo di licenza per tutto il mondo della distribuzione di tutto il catalogo musicale di Gianna Nannini e dei suoi prossimi progetti artistici, segnando il ritorno dell’artista all’interno del proprio roster.

L’accordo di licenza per la distribuzione del repertorio musicale di Gianna Nannini costituisce un passo strategico per Universal Music Italia, che rafforza così la propria presenza nel mercato grazie anche alla valorizzazione di cataloghi musicali di grande rilevanza artistica.

Gianna è considerata, infatti, una delle artiste più rappresentative della musica italiana, icona e voce inconfondibile del rock d’autore, che con la sua forza interpretativa e una presenza scenica unica continua a essere un punto di riferimento assoluto nel panorama musicale contemporaneo.

Con questa operazione Universal Music Italia conferma il proprio impegno nel sostenere la musica italiana di valore promuovendo in tutto il mondo cataloghi musicali di rilievo e di valenza culturale.

“Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente a casa un’artista del calibro di Gianna Nannini” – ha dichiarato Alessandro Massara, Presidente & CEO di Universal Music Italia – “le sue canzoni, amate in Italia e conosciute anche all’estero, fanno parte della nostra storia e della nostra identità culturale. Averla di nuovo con noi è un privilegio che ci emoziona profondamente”.

