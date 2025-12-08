7.5 C
Milano
lunedì, Dicembre 8, 2025
“We Wish You a Zelig Christmas”: MTM Teatro Leonardo, 20 e 21 dicembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Una serata di puro divertimento con comici e musicisti per anticipare la festa più bella dell’anno.

Con la frizzante conduzione di Davide Paniate vedremo una delle migliori comiche italiane, Corinna Grandi; Nikolas Albanese un illusionista, stand up comedian e prestigiatore che si inserisce nel solco della magia comica tracciato dai maestri Raul Cremona e Mago Forrest; Eddi Mirabella, giocoliere e acrobata che non parla, ma fischia; Alice Redini, comica di grande forza e spessore; Giada Parisi ha un talento eccezionale: mangiare pasta al sugo come se non ci fosse un domani; Max Samaritani comico con un modo diretto e autoironico di parlare di corpo, immagine e vita quotidiana, senza filtri e senza drammi inutili.

Tutti accompagnati dalla musica di The Pax Side of the Moon.

Se volete fare e ricevere un regalo natalizio che vi faccia fare una indigestione di risate questo è il vostro spettacolo.

mtmteatro.it

Tiziana Barbetta

