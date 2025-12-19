9.8 C
CULTURA

Teatro Martinitt: i prossimi spettacoli di fine e inizio anno

Questi i prossimi spettacoli di fine e inizio anno:

dal 26 dicembre al 4 gennaio GLI ALLEGRI CHIRURGHI di Ray Cooney regia di Matteo Vacca

Speciale ultimo dell’anno

Spettacolo ore 21.30
Prezzi di platea e galleria €60 + commissioni – pochissimi posti disponibili – al termine dello spettacolo si brinda al nuovo anno con spumante, pandoro e panettone

A grande richiesta replica straordinaria sempre il 31 dicembre alle ore 17.30 Prezzo di platea e galleria €45 + commissioni  – in regalo il PartyKit per brindare al nuovo anno.

Il PartyKit comprende un panettone o un pandoro da 100gr ca. e un flute con bottiglia di spumante da 200ml

Sabato 3 gennaio doppio spettacolo ore 17 e ore 21

dall’8 all’11 gennaio RAPSODIA D’AMORE scritto diretto e interpretato da Sergio Sgrilli e Corinna Grandi

