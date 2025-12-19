Alla tredicesima edizione, Residanza – La casa della nuova coreografia si conferma progetto e bando di riferimento per il sostegno alla giovane creazione coreografica Under 35, promosso da Movimento Danza – Organismo di Promozione Nazionale.

Un appuntamento ormai di riferimento nel panorama della danza contemporanea italiana, pensato per favorire il ricambio generazionale, intercettare nuove visioni artistiche e accompagnare i coreografi emergenti nei loro percorsi di ricerca e produzione.

La finale della XIII edizione di Residanza – La casa della nuova coreografia, in programma martedì 23 dicembre 2025 alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Mercadante, presenta tre progetti coreografici selezionati dalla commissione artistica, firmati da Sofia Casprini, Maikel Pons e Arianna Balestrieri, e Giacomo De Luca.

Opere eterogenee per linguaggi ed estetiche, accomunate da una forte urgenza espressiva e da una profonda riflessione sul corpo contemporaneo.

La serata sarà presentata da Elisabetta Testa, docente e critica di danza, e i lavori saranno valutati da una giuria composta da Elisa Barucchieri (Direttrice artistica ResExtensa – CdP Porta d’Oriente), Raphael Bianco (Direttore Fondazione Egri | Compagnia EgriBiancoDanza, Centro di Rilevante Interesse per la Danza), Marzia D’Alesio (Responsabile Produzione e Programmazione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale), Valentina Romito (Direttrice Artistica Residenza HOME e Umbria Danza Festival) ed Elisa Sbaragli (Coreografa).

Con Alyoshenka, Sofia Casprini porta in scena un’intensa performance solista ispirata a un enigmatico fatto di cronaca avvenuto in Russia nel 1996.

Play the Clay di Maikel Pons e Arianna Balestrieri è un viaggio sensoriale e visivo che attraversa il processo creativo mettendo in dialogo il gesto danzato e la materia plastica. I

Giacomo De Luca firma ((MO!)) – Il corpo futuristico, un progetto che nasce da un’urgenza interiore e indaga la percezione sinestetica del corpo nella danza, attraverso una relazione multidimensionale tra gesto, suono, video e spazio.

Residanza è parte del più ampio progetto “Dance Ecosystem – Supporting Artists Under 35 | 2025–2027”, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

Un ecosistema virtuoso che mette in relazione formazione, creazione e circuitazione, rafforzando il dialogo tra artisti, istituzioni e pubblico.

Maggiori informazioni su: https://www.movimentodanza.org/

