CULTURA

Teatro Arcimboldi: “Tra Sogni e desideri”, con Diana Del Bufalo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Dopo i sold out della scorsa stagione, torna al TAM Teatro Arcimboldi il 22 e 23 dicembre Tra sogni e desideri, lo show con le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo.

La voce narrante di Francesco Pannofino, l’orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura, il vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e la partecipazione di talentuosi performer, animeranno e comporranno il palco del grande show de Tra sogni e desideri.

Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere
le fiabe che hanno segnato la nostra vita.

Due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni.

www.teatroarcimboldi.it

