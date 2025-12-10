8.1 C
Milano
mercoledì, Dicembre 10, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

La morte della scrittrice Sophie Kinsella

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
68
Sophie Kinsella
Sophie Kinsella

Addio a Sophie Kinsella, la scrittrice britannica molto amata per il suo umorismo brillante, autrice della saga “I love shopping”.

La scrittrice che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. La famiglia che ne ha annunciato la scomparsa sui social, sottolinea che Sophie si è spenta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia.

Le sue storie hanno conquistato lettori in tutto il mondo, con oltre 45 milioni di copie vendute in più di 60 Paesi e la ricorderemo per l’umorismo, la leggerezza, l’autoironia e le situazioni quotidiane della simpatica protagonista di suoi libri.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Teatro Arcimboldi: “Tra Sogni e desideri”, con Diana Del Bufalo
Articolo successivo
Valerio Locatelli si conferma Campione Nazionale del cubo di Rubik
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy