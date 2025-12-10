La morte della scrittrice Sophie Kinsella

Addio a Sophie Kinsella, la scrittrice britannica molto amata per il suo umorismo brillante, autrice della saga “I love shopping”.

La scrittrice che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. La famiglia che ne ha annunciato la scomparsa sui social, sottolinea che Sophie si è spenta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia.

Le sue storie hanno conquistato lettori in tutto il mondo, con oltre 45 milioni di copie vendute in più di 60 Paesi e la ricorderemo per l’umorismo, la leggerezza, l’autoironia e le situazioni quotidiane della simpatica protagonista di suoi libri.

