Al Teatro Arcimboldi, i Dogstar: 15 luglio 2026

Il TAM Teatro Arcimboldi Milano è orgoglioso di ospitare, il 15 luglio 2026, una delle quattro tappe del tour italiano dei Dogstar — band composta dal chitarrista e vocalist Bret Domrose, dal batterista Rob Mailhouse e dal bassista Keanu Reeves — che torneranno in Europa nel luglio 2026 con il tour All In Now, a supporto dell’album Somewhere Between The Power Lines And Palm TreesQui

La band si esibirà a Roma, Bari, Pordenone e appunto a Milano.

Riguardo all’arrivo del tour in Europa, la band ha dichiarato: “Stiamo vivendo un’esperienza straordinaria incontrando il pubblico durante questi concerti, e non vediamo l’ora di portare lo show anche in Italia. Per questo nuovo viaggio contiamo anche di provare qualche brano inedito, ci auguriamo di vedervi lì!”

Nati nel 1991 nella scena rock californiana, i Dogstar (Bret Domrose, Rob Mailhouse e Keanu Reeves) sono tornati ufficialmente nel 2023 dopo oltre vent’anni, debuttando dal vivo al BottleRock Napa Valley Fest

