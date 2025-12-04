C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario della musica live italiana: il 6 maggio 2026.

Quella sera, sarà “LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony”, non solo un concerto, ma un vero e proprio inizio storico per l’entertainment nel nostro Paese. Luciano Ligabue, icona del rock italiano, è l’artista scelto per aprire l’era dell’Arena Milano nel quartiere Santa Giulia.

Per la prima volta le note risuoneranno in questo spazio e la prima volta il pubblico potrà varcare la soglia di quella che è, a tutti gli effetti, la venue più moderna e capiente d’Italia.

Ogni live di Luciano Ligabue è un evento imperdibile, ma vederlo il 6 maggio significherà essere parte della storia.

Il rocker porterà la sua energia in uno spazio totalmente nuovo. Non una data qualsiasi, ma uno show unico per ascoltare i grandi classici e le hit più recenti con una resa sonora e visiva mai sperimentata prima e di vivere la prima serata che inaugura una nuova stagione di grandi eventi a Milano.

“Aprire il nostro palco con Ligabue è una dichiarazione d’intenti” dichiara Luca Martinazzoli, Managing Director di ARENA MILANO. “La sua energia e il suo impatto culturale rappresentano alla perfezione ciò che ARENA MILANO vuole essere: momenti straordinari, identità forti e live entertainment di livello internazionale. Questa première mostrerà tutto il potenziale della venue e la collocherà in modo definitivo sulla mappa come nuovo punto di riferimento per il live entertainment in Europa”.

“Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica ARENA MILANO – dichiara Ligabue. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”.

Il 6 maggio 2026 non sarà solo musica. Sarà la scoperta di un nuovo modo di vivere i concerti. Esserci significa poter dire: “Io, alla prima, c’ero”.

