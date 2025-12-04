Il Comune informa che ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028.

Il documento è online e aperto alle consultazioni con lo scopo di raccogliere suggerimenti e osservazioni che consentano di elaborare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, nonché dei cittadini interessati.

Le osservazioni e proposte utili alla stesura del Piano definitivo potranno essere presentate utilizzando il modulo disponibile e inviate all’indirizzo pec comune.bollate@legalmail.it

I termini sono fissati per il 9 gennaio 2026

https://drive.google.com/drive/folders/1KJbiRFsBqRRuytSt6gu-Vy8bI30yCzX7

Consulta il PIAO modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15/07/2025, cliccando qui

Avviso e moduli in allegato sul sito del Comune

