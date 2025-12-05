Dopo CLAUDIO BAGLIONI (atteso per l’11 luglio 2026) e MANNARINO (il 24 luglio 2026) il LAKE SOUND PARK è pronto per accogliere la prossima estate una delle più importanti voci femminili della musica italiana: FIORELLA MANNOIA.

L’appuntamento per il 9 luglio 2026 è come sempre negli spazi dove la natura di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (Como) incontra le sponde del Lago di Como.

Con la sua variegata e importante offerta musicale e culturale, il festival organizzato da MyNina è il fiore all’occhiello di Villa erba e della città di Cernobbio e per la sua quinta edizione mette a segno un altro grande colpo – non l’ultimo – confermando il suo ruolo all’interno del circuito dei principali festival estivi italiani.

Sarà il LAKE SOUND PARK a ospitare il progetto musicale di FIORELLA MANNOIA con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, un viaggio dedicato ai repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati in occasione dei 30 anni dell’album Anime Salve (1996), ultima opera di Faber realizzata insieme a Fossati.

Un omaggio intenso e raffinato, che attraversa i brani più amati dei due grandi cantautori, figure chiave nella storia artistica della Mannoia, con nuove versioni, classici già nel suo repertorio e pagine indimenticabili della musica italiana.

I biglietti per questo nuovo appuntamento del LAKE SOUND PARK 2026 con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” sono disponibili su TicketOne e ticketmaster e nei circuiti di vendita abituali (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali).

https://lakesoundpark.it/

https://www.instagram.com/lakesoundpark/

https://www.facebook.com/lakesoundpark

