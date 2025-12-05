Paola Cortellesi sarà la protagonista della nuova Lezione Speciale organizzata da OffiCine-IED e IED Cinema, un incontro aperto alla città e agli studenti dedicato alla sua esperienza di attrice, autrice e regista, e al modo in cui il cinema può rileggere, interrogare e trasformare il presente.

Paola Cortellesi, regista, sceneggiatrice, attrice (e anche cantante) racconterà il suo modo di intendere il cinema come arte collettiva. Le competenze necessarie a fare un film o una serie TV sono davvero moltissime ed è importante conoscere quanto lavoro c’è dietro un’opera filmica.

Icona contemporanea grazie alla poliedricità della sua carriera e all’equilibrio tra ironia e impegno, è amata per la sua eleganza e femminilità non convenzionale. Il dialogo con Paola Cortellesi partirà dai suoi esordi televisivi fino all’approdo alla commedia, come interprete e sceneggiatrice, e al cinema d’autore, anche come regista.

L’incontro offrirà un’occasione preziosa per esplorare temi come la costruzione dei personaggi, la direzione degli attori, la responsabilità civica del racconto cinematografico e il ruolo dell’industria culturale.

L’appuntamento si colloca all’interno della programmazione di IED Cinema, la nuova Scuola di Cinema dell’Istituto Europeo di Design, impegnata in una formazione immersiva che intreccia teoria, pratica e contatto diretto con professionisti di rilievo.

La Lezione Speciale è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Scuola di Cinema – IED

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia