Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione di competenza ASPI DT1 di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 9 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) con obbligo di uscita al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496), ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia per la medesima carreggiata sud compreso. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole Borbera (km 89+000).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione della segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 9 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A1-A50 (km 31+420) e lo svincolo S.S.412 Val Tidone (km 26+249), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio San Giuliano Est (km 29+400) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo San Giuliano M.se (A1, km 2+700) per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.S.412 Val Tidone (km 26+249).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 11 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione Pavia (Km 26+249) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia/Opera (km 26+249) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Milano).
- Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Sabato 13 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nel tratto compreso tra l’Interconnessione A1-A50 (km 31+420) e lo svincolo S.S. 412 Val Tidone (km 26+249), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio San Giuliano Est (km 29+400) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo San Giuliano M.se (A1, km 2+700) per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.S.412 Val Tidone (km 26+249).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 Mercoledì 10 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 Giovedì 11 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (km 4+075) in entrata da Torino per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.11 MI-Gallaratese per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Giovedì 11 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Vigevano).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 11 Dicembre alle ore 02:00 di Venerdì 12 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Ovest (km 11+900) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 12 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.33 Rho-Sempione (km 2+620) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e Rotatoria R1/Pero/Fiera. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul Raccordo Fiera Milano in direzione Monza-Bollate allo svincolo Fiera Milano Est-Sud (SATAP km 2+600).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate in previsione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 9 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo C.A.M.M. (km 3+084), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 11 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo MI-Mecenate (km 2+594), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 Dicembre alle ore 09:00 di Giovedì 11 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (km 3+084) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Forlanini (km 4+473).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 11 Dicembre alle ore 05:00 di Venerdì 12 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo S.S. 415 Paullese/MI-Santa Giulia (km 1+370), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sull’Autostrada A1 attraverso il Raccordo Autostrada del Sole.Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna) ed in uscita per MI-Mecenate / Ponte Lambro (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico rispettivamente sul medesimo complesso di svincolo (entrata da P.te Lambro) ed allo svincolo MI-Forlanini (km 4+473).
- Dalle ore 23:00 di Venerdì 12 Dicembre alle ore 06:00 di Sabato 13 Dicembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo C.A.M.M. (km 3+084), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 11 Dicembre alle ore 03:00 di Venerdì 12 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Arcore (km 24+798) per carreggiata nord (direzione Usmate). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro (km 25+165) dalla medesima carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 12 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Arcore (km 24+798) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Sabato 13 Dicembre alle ore 07:00 di Domenica 14 Dicembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro / via Borgazzi (Km 5+281), fatto salvo l’anticipata conclusione delle lavorazioni.
