MUSICA

Guns N’ Roses: “Atlas” e “Nothin”, i due nuovi attesissimi brani

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Photo credit: Guns N’ Roses
Sono fnalmente usciti i due nuovi attesissimi brani dei GUNS N’ ROSES, “Atlas” e “Nothin”, le prime pubblicazione dal 2023.

I due brani vedono la band nella loro forma migliore, mostrando due lati differenti della loro personalità.

Atlas” sono i Guns nella loro modalità ‘rock’ più potente, mentre “Nothin” è più introspettiva, con diverse sfumature e una chitarra emozionante.

Dopo un tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N’ Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le potenti icone del rock hanno annunciato che torneranno in tour nella primavera e nell’estate del 2026.

Il tour del 2026 vedrà i Guns N’ Roses visitare il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell’Unione Europea, infine negli stadi negli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour include una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni.

“Nothin” e “ATLAS” si aggiungeranno dunque ai precedenti brani “The General” e “Perhaps” nella scaletta del tour, al fianco delle hit e dei classici della band.

Con le apparizioni già annunciate all’interno di festival in Messico, Brasile e Regno Unito, il tour di 31 date comprenderà una leg europea con concerti in Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia, prima che i GNR tornino in Nord America per una serie di concerti negli Stati Uniti e in Canada.

Per ulteriori informazioni visitare www.gunsnroses.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

