Nel 2026 Gianluca Grignani tornerà sulle scene live con VERDE SMERALDO – RESIDUI DI ROCK’N’ROLL, due imperdibili concerti in programma il 25 maggio 2026 all’Alcatraz di MILANO e il 27 maggio 2026 all’Atlantico di ROMA.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e su Ticketmaster.it

Info su www.tridentmusic.it.

L’elettrico cantautore torna a calcare le scene live con l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono per presentare per la prima volta dal vivo i brani che saranno contenuti nell’album di inediti di prossima uscita.

In scaletta non mancheranno anche le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da “La mia storia tra le dita” a “Destinazione Paradiso”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, da “Falco a metà” a “Cammina nel sole”.

Ad ospitare i live saranno due dei più importanti club italiani che consentiranno agli spettatori di stare a stretto contatto con uno dei protagonisti più originali e carismatici del panorama musicale italiano, un cantautore pluripremiato, con 5 milioni di dischi venduti e che oggi vanta oltre 5.700.000 ascoltatori mensili su Spotify.

I live Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll sono prodotti e organizzati da Trident Music, la stessa agenzia che nel 1996 accompagnò gli esordi di Grignani curando il suo primo tour, Fabbrica di plastica tour.

A trent’anni di distanza, il ritorno dell’artista in Trident assume il valore di un passaggio simbolico e di forte significato storico: una nuova collaborazione che riprende un percorso iniziato insieme e che oggi, con rinnovata visione ed energia, si apre a un nuovo capitolo della sua carriera.

La società fondata e diretta da Maurizio Salvadori è orgogliosa di tornare al suo fianco per dare forma a questa nuova fase artistica.

www.gianlucagrignani.it

www.facebook.com/grignanigianluca/ –

www.instagram.com/gianlucagrignaniofficial/

www.twitter.com/grignanipage

www.tiktok.com/@gianlucagrignani https://www.youtube.com/gianlucagrignaniofficial

https://linktr.ee/gianlucagrignani

