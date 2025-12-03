10.5 C
Milano
mercoledì, Dicembre 3, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Ruggero tornerà domani su tutte le piattaforme con “Sentimenti”

Davide Falco
By Davide Falco
0
56
ruggero_sentimenti
ruggero_sentimenti

È disponibile da giovedì 4 dicembre “Sentimenti”, il nuovo singolo di RUGGERO, cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino. Il brano, disponibile in presave,giunge a poche settimane dall’uscita di “Notti italiane”, con cui l’artista ha esordito nel mercato discografico italiano inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera.

Un pezzo malinconico dalle sonorità leggere, che racconta le emozioni contrastanti che si vivono dopo una rottura, quando si è divisi tra il desiderio di riconciliarsi e quello di andare avanti. RUGGERO oscilla tra la voglia di riprovarci nonostante un tradimento e la consapevolezza di aver già fatto tutto il possibile per salvare la relazione.

“Sentimenti” è scritto da RUGGERO insieme al fratello Leonardo Lemas e al cantautore
Mameli (Mario Castiglione), con la produzione di Luigi Bordi. Il brano rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico intrapreso da RUGGERO, artista poliedrico che nella sua carriera ha dato prova di sapersi cimentare sia nel canto che nella recitazione. Tra le esperienze televisive a cui ha preso parte – oltre a “Violetta” e “Soy Luna” – anche un ruolo nella pluripremiata serie tv targata Netflix “Cien años de soledad”, che lo scorso 13
novembre ha vinto il Latin Grammy per il “Best Music For Visual Media” e in cui è l’unico attore a cantare.

RUGGERO sarà, inoltre, tra gli ospiti dello “Special Festival” di La Spezia, domenica 21
dicembre al Teatro Civico, per una manifestazione che valorizza il talento delle persone con
disabilità attraverso performance che intrecciano musica, danza, canto e teatro.

LINK UFFICIALI

SpotifyInstagramYoutube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Milano, inaugurato il mercatino di Natale in Duomo
Articolo successivo
Genetica umana: insediato il nuovo consiglio direttivo Sigu
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy