Ruggero tornerà domani su tutte le piattaforme con “Sentimenti”

È disponibile da giovedì 4 dicembre “Sentimenti”, il nuovo singolo di RUGGERO, cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino. Il brano, disponibile in presave,giunge a poche settimane dall’uscita di “Notti italiane”, con cui l’artista ha esordito nel mercato discografico italiano inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera.

Un pezzo malinconico dalle sonorità leggere, che racconta le emozioni contrastanti che si vivono dopo una rottura, quando si è divisi tra il desiderio di riconciliarsi e quello di andare avanti. RUGGERO oscilla tra la voglia di riprovarci nonostante un tradimento e la consapevolezza di aver già fatto tutto il possibile per salvare la relazione.

“Sentimenti” è scritto da RUGGERO insieme al fratello Leonardo Lemas e al cantautore

Mameli (Mario Castiglione), con la produzione di Luigi Bordi. Il brano rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico intrapreso da RUGGERO, artista poliedrico che nella sua carriera ha dato prova di sapersi cimentare sia nel canto che nella recitazione. Tra le esperienze televisive a cui ha preso parte – oltre a “Violetta” e “Soy Luna” – anche un ruolo nella pluripremiata serie tv targata Netflix “Cien años de soledad”, che lo scorso 13

novembre ha vinto il Latin Grammy per il “Best Music For Visual Media” e in cui è l’unico attore a cantare.

RUGGERO sarà, inoltre, tra gli ospiti dello “Special Festival” di La Spezia, domenica 21

dicembre al Teatro Civico, per una manifestazione che valorizza il talento delle persone con

disabilità attraverso performance che intrecciano musica, danza, canto e teatro.

