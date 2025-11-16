11.7 C
MUSICA

Uscita la colonna sonora di “A Very Jonas Christamas Movie”, il film natalizio disponibile su Disney+ in Italia

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Locandina
Locandina

È uscita oggi la colonna sonora di “A Very Jonas Christmas Movie”, il film natalizio con i Jonas Brothers, da oggi disponibile su Disney+ in Italia.

Jonas-Brothers
Jonas-Brothers

La colonna sonora è stata anticipata dal primo singolo, “Coming Home This Christmas” in collaborazione con Kenny G. e include sette nuovi brani e tre tracce addizionali:

Tracklist:

  1. “Like It’s Christmas” (Live Version)*
  2. “Best Night”
  3. “Coming Home This Christmas” (featuring Kenny G)
  4. “Home Alone”
  5. “Feel Something”
  6. “Remember When”
  7. “Better Off Alone”
  8. “Time”
  9. “Sucker” (Live Version)*
  10. “Like It’s Christmas” (Studio Version)*

Il film natalizio vanta un cast stellare, tra cui KevinJoe e Nick Jonas, che interpretano se stessi, Chloe Bennet (nel ruolo di Lucy), Billie Lourd (in quello di Cassidy), Laverne Cox (nel ruolo di Stacy), KJ Apa (nei panni di Gene), Andrew Barth Feldman (in quelli di Ethan), Andrea Martin (nel ruolo di Deb), Kenny G (in quello di se stesso), Justin Tranter (nel ruolo di se stesso), con Randall Park (nel ruolo di Brad) e Jesse Tyler Ferguson (in quello di Babbo Natale). Nel film anche alcuni camei speciali della famiglia Jonas.

In A Very Jonas Christmas Movie, Kevin, Joe e Nick Jonas affrontano una serie di ostacoli sempre più difficili mentre cercano di viaggiare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie.

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

