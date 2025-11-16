Mostra fotografica che sensibilizza sulla povertà energetica

È stata inaugurata ieri, presso lo Store di via Dante, la mostra fotografica nata da un progetto fotografico internazionale, promosso da Enel in collaborazione con il fotografo Simone Padovani, che ha coinvolto 42 dipendenti del Gruppo.

L’iniziativa prevedeva un corso di fotografia e un’esposizione finale degli scatti, selezionati da fotoreporter internazionali, sul tema della povertà energetica.

I 45 scatti selezionati sono quelli che, combinando un’ottima tecnica e un’attenzione alla tematica, hanno saputo diffondere al meglio il messaggio sui bisogni energetici primari e su quanto sia difficile – per milioni di persone – soddisfarli.

La mostra è visitabile fino al 21 novembre durante gli orari di apertura dello Store dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 19:30.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia