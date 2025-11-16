11.7 C
Milano
domenica, Novembre 16, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Mostra fotografica che sensibilizza sulla povertà energetica

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
234
Mostra
Mostra

È stata inaugurata ieri, presso lo Store di via Dante, la mostra fotografica nata da un progetto fotografico internazionale, promosso da Enel in collaborazione con il fotografo Simone Padovani, che ha coinvolto 42 dipendenti del Gruppo.

L’iniziativa prevedeva un corso di fotografia e un’esposizione finale degli scatti, selezionati da fotoreporter internazionali, sul tema della povertà energetica.

Mostra
Mostra

I 45 scatti selezionati sono quelli che, combinando un’ottima tecnica e un’attenzione alla tematica, hanno saputo diffondere al meglio il messaggio sui bisogni energetici primari e su quanto sia difficile – per milioni di persone – soddisfarli.

La mostra è visitabile fino al 21 novembre durante gli orari di apertura dello Store dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 19:30.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Musiche e letture poetiche in ricordo di Pier Paolo Pasolini
Articolo successivo
Uscita la colonna sonora di “A Very Jonas Christamas Movie”, il film natalizio disponibile su Disney+ in Italia
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy