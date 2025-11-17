Quarta Repubblica: criminalità, rom e aggressione Cicalone

Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata la polemica su Nicola Gratteri, che in tv ha citato una presunta intervista a Giovanni Falcone rivelatasi inesistente.
A seguire, un’ampia pagina sull’emergenza campi rom in Italia e un focus sul racket delle borseggiatrici, dopo l’aggressione alla stazione di Roma contro Simone Ruzzi, youtuber noto come “Cicalone”, mentre documentava alcune situazioni di rischio.
Infine, prosegue l’inchiesta sui call center, con una nuova tappa a Napoli.
Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Simone Cicalone, Stefano Cappellini, Elisabetta Gualmini, Ginevra Leganza, Piero Sansonetti, Alessandro Rico e Diego Pellegrino.
