7 C
Milano
giovedì, Novembre 20, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Teatro Manzoni di Milano: “Vita da fuorisede a teatro – La terapia del trasloco”.

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
62
VITA DA FUORI SEDE A TEATRO_foto copertina.
VITA DA FUORI SEDE A TEATRO_foto copertina.

Per la prima volta, i protagonisti del fenomeno social Vita da FuoriSede arrivano a teatro: martedì 31 marzo 2026, al Teatro Manzoni di Milano, andrà in scena VITA DA FUORISEDE A TEATRO – La terapia del trasloco”.

Francesco Cantone Giusy Pontillo, volti amatissimi della comicità contemporanea, trasformano le avventure e le disavventure della vita da fuori sede degli universitari in un irresistibile spettacolo teatrale, fatto di ironia, empatia e partecipazione, capace di coinvolgere e far sorridere chiunque abbia affrontato la sfida di vivere lontano da casa.

In scena, un palco essenziale: grandi scatoloni di cartone, solo in apparenza inerti, che si rivelano custodi di memorie, paure, promesse e sogni per il futuro.

Ogni volta che uno di essi viene aperto, prende vita un racconto: un vestito stropicciato, un amuleto scaramantico, una frittata di maccheroni firmata “mammà”, o magari l’ultimo libro da studiare. Ogni oggetto diventa scintilla per accendere ricordi, risate e confessioni.

Il pubblico non è semplice spettatore, ma parte integrante dello spettacolo. Gli attori coinvolgono direttamente la platea con domande e provocazioni affettuose, come: “Qual è quella cosa assurda, o tenerissima, che tua madre ti ha fatto portare con te quando sei partito da casa?” Un modo leggero e divertente per scoprire quanto certe esperienze da fuori sede siano, in fondo, universali.

Momento speciale della serata: “Non ne posso più!” dove sul palco compare un piccolo divano, simbolo di una singolare “seduta teatrale”.

I protagonisti, nei panni di due improbabili psicologi, invitano un volontario del pubblico a sdraiarsi e raccontare le proprie disavventure di vita studentesca, fino a un liberatorio grido finale: “NON NE POSSO PIÙ DI…” …un professore, un coinquilino, un vicino rumoroso, o chiunque abbia reso la vita più complicata del previsto.

VITA DA FUORISEDE A TEATRO – La terapia del trasloco” è uno spettacolo che unisce comicità e introspezione, raccontando con leggerezza e verità il mondo di chi parte per costruirsi un futuro lontano da casa. Un’esperienza collettiva e terapeutica, in cui nel prezzo del biglietto sono compresi sia il posto a sedere che una seduta terapeutica. 

Una produzione Best Live in collaborazione con Alveare Produzioni

Francesco Cantone e Giusy Pontilloin
VITA DA FUORISEDE A TEATRO – La terapia del trasloco

Date e luogo:
Martedì 31 marzo 2026 – Teatro Manzoni, Milano

Orario: ore 21:00

Biglietti

Disponibili su www.ticketone.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Rino Gaetano sempre più blu” al cinema 24, 25, 26 novembre
Articolo successivo
Senato: al Concerto di Natale, Claudio Baglioni, Orchestra e coro del Teatro di Napoli
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy