Per la prima volta, i protagonisti del fenomeno social Vita da FuoriSede arrivano a teatro: martedì 31 marzo 2026, al Teatro Manzoni di Milano, andrà in scena “VITA DA FUORISEDE A TEATRO – La terapia del trasloco”.

Francesco Cantone e Giusy Pontillo, volti amatissimi della comicità contemporanea, trasformano le avventure e le disavventure della vita da fuori sede degli universitari in un irresistibile spettacolo teatrale, fatto di ironia, empatia e partecipazione, capace di coinvolgere e far sorridere chiunque abbia affrontato la sfida di vivere lontano da casa.

In scena, un palco essenziale: grandi scatoloni di cartone, solo in apparenza inerti, che si rivelano custodi di memorie, paure, promesse e sogni per il futuro.

Ogni volta che uno di essi viene aperto, prende vita un racconto: un vestito stropicciato, un amuleto scaramantico, una frittata di maccheroni firmata “mammà”, o magari l’ultimo libro da studiare. Ogni oggetto diventa scintilla per accendere ricordi, risate e confessioni.

Il pubblico non è semplice spettatore, ma parte integrante dello spettacolo. Gli attori coinvolgono direttamente la platea con domande e provocazioni affettuose, come: “Qual è quella cosa assurda, o tenerissima, che tua madre ti ha fatto portare con te quando sei partito da casa?” Un modo leggero e divertente per scoprire quanto certe esperienze da fuori sede siano, in fondo, universali.

Momento speciale della serata: “Non ne posso più!” dove sul palco compare un piccolo divano, simbolo di una singolare “seduta teatrale”.

I protagonisti, nei panni di due improbabili psicologi, invitano un volontario del pubblico a sdraiarsi e raccontare le proprie disavventure di vita studentesca, fino a un liberatorio grido finale: “NON NE POSSO PIÙ DI…” …un professore, un coinquilino, un vicino rumoroso, o chiunque abbia reso la vita più complicata del previsto.

“VITA DA FUORISEDE A TEATRO – La terapia del trasloco” è uno spettacolo che unisce comicità e introspezione, raccontando con leggerezza e verità il mondo di chi parte per costruirsi un futuro lontano da casa. Un’esperienza collettiva e terapeutica, in cui nel prezzo del biglietto sono compresi sia il posto a sedere che una seduta terapeutica.

Una produzione Best Live in collaborazione con Alveare Produzioni

Francesco Cantone e Giusy Pontilloin

VITA DA FUORISEDE A TEATRO – La terapia del trasloco

Date e luogo:

Martedì 31 marzo 2026 – Teatro Manzoni, Milano

Orario: ore 21:00

Biglietti

Disponibili su www.ticketone.it

