7 C
Milano
mercoledì, Novembre 19, 2025
HomeCINEMA
CINEMA

“Rino Gaetano sempre più blu” al cinema 24, 25, 26 novembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
51
MANIFESTO-RINO-GATEANO-SEMPRE-PIU-BLU-
MANIFESTO-RINO-GATEANO-SEMPRE-PIU-BLU-

Cinquant’anni dopo quel lampo chiamato Ma il cielo è sempre più blu, la voce ruvida, lucida e geniale di Rino Gaetano risuona ancora, più viva, più necessaria, più nostra.

E lo fa in un film, al cinema il 24, 25 e 26 novembre, che non è una biografia, ma un viaggio. Un sogno a occhi aperti. Un ritratto a più mani, scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli.

Rino Gaetano
Rino Gaetano

Materiali unici, tra cui un estratto di una traccia inedita dal titolo Un Film a Colori – Jet set (uscito in digitale il 29 ottobre per Sony Music Italy)taccuini privati, memorie custodite come reliquie, interviste che sembrano confessioni radiofoniche rubate al incredibile parabola umana e artistica di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca in modo tagliente.

Un cantautore in grado di camminare in bilico tra la voce di Petrolini e quella di Joe Cocker, tra satira e poesia, tra genio e provocazione.

Rino Gaetano sempre più blu” non è solo un film. È una canzone lunga una vita. È un cielo che non smette di diventare sempre più blu. È Rino che torna a parlare. A ridere. A far pensare. Perché chi ha saputo dire tutto con ironia, non smette mai davvero di dire qualcosa.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Con Trenord alla scoperta dei sapori di Lombardia
Articolo successivo
Teatro Manzoni di Milano: “Vita da fuorisede a teatro – La terapia del trasloco”.
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy