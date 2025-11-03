Tre ragazzi friulani, giovanissimi, affrontano il mondo cercando di liberarsi come possono dall’indigenza delle loro origini in campagna, fra emigrazione, lotte politiche e la finale integrazione nella società borghese del boom economico, fino a morire di lavoro.

Questo è “Il sogno di una cosa”, primo romanzo di Pier Paolo Pasolini, scritto fra il 1949 e il 1950 ma pubblicato solo nel 1962.

A cinquant’anni dalla morte dell’autore, Elio Germano e Teho Teardo portano in scena al Teatro del Lido di Ostia, il 4 novembre, uno spettacolo liberamente tratto dal romanzo, fra parole e musica, prodotto da Pierfrancesco Pisani per Infinito e Argot Produzioni, in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e con il contributo di Regione Toscana.

In questo testo Pasolini ci parla da un passato che è brutalmente attuale, ricordando quando erano gli italiani a ricorrere ai “passeur”, ospiti indesiderati di paesi problematici.

Il duo Germano-Teardo, ormai consolidato, porta in scena un racconto sonoro in cui alla parola di Germano fa eco un tappeto sonoro costante del musicista, che la rafforza, la definisce, crea una risonanza emotiva nello spettatore.

Ma “Il sogno di una cosa” disegna anche parallelismi attuali, rendendo immediato il confronto fra quei giovani che ieri fuggivano dalla povertà e che oggi, attraverso una specie di rotta balcanica al contrario, attraversano il medesimo confine come profughi in fuga diretti in Italia.

“Il sogno di una cosa” fa parte della rassegna “Una disperata vitalità”, a cura di Fabio Morgan, organizzata da Velvet Movie e promossa da Roma Capitale – Municipio X in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, che omaggia il poeta attraverso tre spettacoli che ne reinterpretano la visione con linguaggi diversi: dalla musica al teatro, dalla poesia alla testimonianza civile.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Si inizia martedì 4 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro del Lido di Ostia dove andranno in scena Elio Germano e Teho Teardo con “Il sogno di una cosa”

Si prosegue sabato 22 novembre alle ore 21.00 con un appuntamento firmato da Fabio Morgan e Ariele Vincenti, “Accattone agli Ater”.

Chiude domenica 23 novembre alle ore 18:00 “Il cielo in una stanza”, scritto e diretto da Fabio Morgan.

Con “Il sogno di una cosa”, Elio Germano e Teho Teardo offrono un tributo intenso e attuale a Pier Paolo Pasolini, riportando al centro la sua voce civile e poetica e invitando a riflettere, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, su un’Italia molto diversa ma che continua ad interrogarsi sul lavoro, la dignità, i confini.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia