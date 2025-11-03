10 C
Milano
lunedì, Novembre 3, 2025
MUSICA

JAZZMI continua fino al 9 novembre: Lo spettacolo di Flying Lotus annullato

Tiziana Barbetta
JAZZMI.

Lo spettacolo di Flying Lotus previsto presso il Fabrique di Milano il prossimo 4 novembre non avrà più luogo a causa di problemi logistici non prevedibili da artista e organizzatori.

Ci scusiamo con tutti coloro che avrebbero partecipato e speriamo di poter dare nuovamente il benvenuto a Flying Lotus in futuro.

I biglietti saranno rimborsati integralmente. Per chi ha acquistato tramite canali web è previsto il riaccredito diretto sul mezzo di pagamento utilizzato.

Chi ha invece acquistato il proprio biglietto tramite un punto vendita TicketOne può chiedere il rimborso integrale della spesa entro l’11 novembre 2025 attraverso la procedura riportata al seguente link:

https://www.rimborsi.ticketone.it/?__cf_chl_tk=.QuNTE6kfGGj3L07nuc2Q5QtRliuiR7D3lxhvStOjvM-1761832019-1.0.1.1-5OtWEvZXM9WgWTLVN0dQ2N7E.drt1EEw6Kh.CX16G_g

jazzmi.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta

