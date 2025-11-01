KEN PARKER. Il RESPIRO E IL SOGNO, disponibile in libreria e fumetteria dal 5 dicembre, è un volume a colori imperdibile per gli appassionati di “Lungo Fucile”, in cui gli splendidi acquerelli di Ivo Milazzo sublimano l’essenza più profonda del personaggio creato insieme a Giancarlo Berardi.

Il RESPIRO E IL SOGNO raccoglie quattro storie brevi completamente mute: un racconto dolce, malinconico e al tempo stesso crudele delle quattro stagioni, viste con gli occhi disincantati dell’indimenticabile antieroe del West.

Un inno silenziosamente poetico, dove la forza della trama e la potenza evocativa del disegno si fondono in perfetta armonia, restituendo tutta la sensibilità e l’eleganza narrativa che hanno reso Ken Parker un’icona senza tempo del fumetto d’autore.

Il volume è arricchito dall’introduzione “Fino a dove, fino a quando” di Graziano Frediani.

